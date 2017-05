Em 08 de maio, 2017 - 06h00 - Polícia

Elivaldo Jair Gomes da Silva, 51 anos, foi morto enquanto acompanhava a final do Campeonato Paraense, ontem à tarde. Ele estava sentado com amigos no canteiro central da rua dos Caripunas no Jurunas, onde um telão tinha sido montado. Homens armados se aproximaram e mataram a vítima a tiros. Ele tentou correr, mas foi alcançado. Ao todo, o corpo da vítima foi atingido por seis disparos de arma de fogo. Não houve nenhum chance de defesa.