Em 20 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Um ex-presidiário foi morto a tiros ontem à noite, no bairro do Jurunas, em Belém. Elinaldo Rodrigues Dias, de 43 anos, passava de bicicleta pela avenida Bernardo Sayão quando foi interceptado por dois homens que estavam em uma motocicleta. O carona disparou vários tiros e a vítima morreu na hora. A principal suspeita é que o crime tenha sido um acerto de contas.

O homicídio ocorreu por volta das 19 horas, próximo à rua Osvaldo de Caldas Brito. Apesar do intenso movimento na via no momento do ataque, poucas pessoas souberam ou quiseram dar maiores informações à polícia.

