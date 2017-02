Antonio Pereira de Araújo é acusado de realizar pagamentos irregulares. A Justiça também determinou a prisão do ex-tesoureiro, Fernando de Souza

Por: Redação ORM News com informações do Ministério Público do Estado

Em 11 de fevereiro, 2017 - 08h20 - Pará

A Justiça determinou a prisão do ex-prefeito de Garrafão do Norte, Antonio Pereira de Araújo. Ele é acusado de realizar pagamentos irregulares, entre outros desvios. Além dele, o ex-tesoureiro Fernando Mariano de Souza também teve o pedido de prisão pleiteado pelo mesmo motivo. O pedido foi requerido por meio da Promotoria de Justiça de Garrafão do Norte, em conjunto com o Núcleo de Combate à Improbidade e à Corrupção (NCIC)

De acordo com o Ministério Público do Estado, o mandado da prisão foi cumprido nesta sexta-feira, 10, e com o ex-tesoureiro foi encontrado a quantia de R$30 mil. Além da prisão, os dois gestores tiveram seus bens bloqueados.

Durante a investigação, o MP descobriu pagamentos irregulares feitos no final do ano letivo, no valor de R$ 554.971,90, pela compra de material escolar, quando o próprio salário do funcionalismo público não estava regular, com a agravante que esses pagamentos não foram empenhados nem constavam do portal da transparência. Por conta disso, foi deferido pelo Juízo da comarca de Garrafão do Norte o bloqueio de mais de R$ 2 milhões de cerca de sete empresas e pessoas físicas sob suspeita de pagamentos irregulares. Além disso a administração também não repassou os consignados dos servidores públicos ao bancos credores, mesmo descontando dos contracheques, numa apropriação de mais de R$ 2,5 milhões, fazendo que servidores tivessem seus nomes negativados e bloqueado seu acesso a compras a prazo.

Através da investigação, também foi apurado que a prefeitura não fez os recolhimentos previdenciários, assim como realizou uma transferência bancária no valor de R$ 300 mil para uma empresa que presta serviços de internet (J M P Alencar & AGF Alencar LTDA – ME), realizada no último dia da gestão do ex-prefeito de Garrafão do Norte, empresa que sequer prestou qualquer serviço ao Município.

De acordo com Ministério Público o dinheiro transferido foi bloqueado e retornou aos cofres públicos.