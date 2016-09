O réu confessou à justiça que cometeu o crime após descobrir um caso entre sua esposa e a vítima

Por: Redação ORM News

Em 21 de setembro, 2016 - 10h13 - Polícia

O ex-agente da Polícia Federal, Pedro Alexandre Sousa Gonçalves, réu confesso do homicídio de Reginaldo Correa, está sendo julgado nesta quarta-feira (21), no Fórum Criminal de Belém. Esta é a segunda data marcada para realização do júri. A primeira foi em 29 de outubro de 2015, mas, a pedido do defensor Alex Noronha, o júri foi adiado. A justificativa foi de que o réu passava por stress pós-traumático, comprovado por atestado médico-psiquiátrico.

A sessão é pelo juiz Raimundo Moisés Alves Flexa. Na acusação atua o promotor de justiça Edson Souza e o advogado assistente de acusação Henrique Sauma, habilitado ao processo pela família da vítima. Em defesa do réu atuam os advogados Israel Coêlho Souza e Carlos Alberto Pimentel.

De acordo com Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), o ex-agente declarou que forçou sua mulher, Marlene Matos Gonçalves, a atrair Reginaldo Correa até uma caminhonete descaracterizada da Policia Federal, quando descobriu que ela o traía e efetuou os disparos contra vítima, na frente da mulher. O corpo foi jogado em um matagal no município de Benevides, na Grande Belém.