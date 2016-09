Camisa 10 lamentou o risco de rebaixamento do América de Natal e relembrou passagem por Belém

Por: Redação ORM News

Em 16 de setembro, 2016 - 17h01 - Série C

Titular nos tempos de Paysandu e Remo, o meia Thiago Potiguar é uma das referências do América de Natal e, no retorno a Belém para enfrentar o Leão na última rodada da fase classificatória da Série C do campeonato brasileiro, lamentou o risco de rebaixamento vivido pelo Mecão e ressaltou o 'sabor'de vencer no Pará.

Thiago Potiguar chegou ao futebol paraense através do Paysandu, em 2010, trazido pelo então presidente bicolor, Luiz Omar Pinheiro, após partida contra o Potyguar (RN), pela Copa do Brasil. Após uma estreia discreta, o jogador tornou-se um dos xodós da torcida bicolor. Em 2014, ele foi contratado pelo Remo, mas não conseguiu o mesmo destaque. Contratado pelo América, o jogador se declarou torcedor do Mecão e chegou a fazer uma tatuagem eternizando um de seus lances pelo clube potiguar.

Enquanto a adelegação americana desembarcara em Belém no início da tarde desta quinta-feira (15), o meia só chegou à capital paraense no turno da noite por conta de problemas de saúde da filha, mas não escondeu a felicidade em retornar à cidade.

'É bom estar aqui no Pará. Tive bons jogos por Paysandu e Remo, mas, hoje, estou no América. Vai ser muito bom vencer aqui no Pará. Precisamos desta vitória, porque vivemos uma situação complicada no campeonato', declarou o jogador.

Além da pressão pela vitória para evitar a queda à Série D de 2017, o América ainda tem um outro motivador: ser dono da melhor campanha como visitante da Série C. Em oito jogos, foram três vitórias, um empate e quatro derrotas, com 10 gols marcados e 12 sofridos.

'O que acontece é que nosso time joga melhor fora de casa. Se você foor puxar os nossos confrontos, vai ver isso também. Jogamos melhores na maioria das partidas, mas os resukltados não vieram. Acho que, como fora de casa não tem a pressão da torcida do América, o time consegue jogar melhor.