Ex-atleta é acusado pelo estupro de uma adolescente no Tocantins

Por: Redação ORM News

Em 02 de setembro, 2016 - 16h31 - Polícia

O ex-jogador paraense Jobson foi solto após ficar 69 dias preso em uma penitenciária em Marabá, sudeste do Estado. A liberdade provisória para o ex-atleta foi concedida pelo juiz da comarca de Colméia, interior do Tocantins.

Jobson saiu da cadeia na última quarta-feira (31) e voltou para o sítio onde vive com a família, em Couto Magalhães, também no Tocantins. O local é o mesmo onde teriam ocorrido os estupros pelos quais o ex-jogador do Botafogo é acusado.

A decisão judicial estabelece que Jobson pague fiança de 25 salários mínimos, não consuma álcool e nem use drogas. Ele também está proibido de frequentar bares ou boates, além de não poder se ausentar da cidade em que mora sem autorização do juiz. Durante a semana ele deve ficar em casa no horário entre 19h e 6h da manhã.