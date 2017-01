O meia-atacante Thiago Galhardo foi contratado como principal reforço do Albirex Niigata em 2017

Por: Portal ORM News com informações de LanceNet

Em 11 de janeiro, 2017 - 16h49 - Futebol

Iniciando uma nova fase de sua carreira, o meia Thiago Galhardo, foi apresentado hoje(11) pelo time Albirex Niigata, do Japão, como o principal reforço do clube para a temporada 2017. De equipe e visual renovados, o mineiro, de 27 anos, que passou pelo Remo em 2013, falou em entrevista ao LanceNet sobre sua escolha pelo clube japonês, já que também tinha propostas para continuar no futebol brasileiro.

"Estou muito feliz por estar no Albirex Niigata e extremamente motivado com essa oportunidade de jogar no Japão. Tinha a opção de ficar no Brasil, mas a vontade de encarar um novo desafio e conhecer a cultura e o futebol daqui acabaram pesando na minha escolha", declarou o atleta, destaque em 2016 pelo Red Bull Brasil e pela Ponte Preta.

Além disso, o meia-atacante ressaltou seu desejo de fazer com que a equipe japonesa conquiste títulos até então inéditos em sua história. "Sei da responsabilidade que terei e não vim apenas para ser mais um. Tenho certeza de que vou fazer história aqui e levar o clube a conquistar objetivos que nunca alcançou", acrescentou.

No Pará, a passagem de Thiago foi marcada de forma negativa. Titular no Remo aos 24 anos, sob o comando do técnico Flávio Araújo, durante o campeonato paraense, o jogador, que foi convidado para reforçar o time, acabou por decepcionar em campo e fora dele, com desempenhos abaixo da média, além de uma briga com um companheiro de equipe, durante um treino. Por conta do fracasso no Estadual, o Remo ficou sem Série no campeonato brasileiro daquele ano.