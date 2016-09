'Eu sei melhor do que ninguém que não foi intencional', escreveu Cassiana Mallmann em comentário de foto compartilhada no Instagram

Cassiana Mallmann saiu em defesa do ex-marido, Paulo Zulu, que publicou foto sem roupa em seu perfil no Instagram. Em comentário de foto compartilhada pelo modelo nesta segunda-feira, 13, se justificando, Cassiana fez questão de se posicionar em apoio a ele.

"Eu sei melhor do que ninguém que não foi intencional, conheço teus princípios, tua preocupação com a imagem, teu profissionalisnmo impecável e admirável. E sei o quanto está chateado e incorfomado com toda esta situação, mas como já te falei: relaxa, nada muda, estamos sempre do teu lado te apoiando em qualquer momento difícil que possa aparece no teu caminho", escreveu.

Perfil invadido e medidas jurídicas

O vazamento do nude postado por Paulo Zulu causou movimento na web neste domingo, 11. O modelo, em seus perfis oficiais, fez questão de esclarecer que teve seu perfil invadido e que está bastante chateado e abalado com a situação.

"Sobre a repercussão da foto de ontem, me sinto no dever e no direito de esclarecer tudo para vocês que me acompanham aqui. Esta é a versão oficial sobre tudo isso! Estou muito chateado com esta invasão e já estou tomando as medidas jurídicas necessárias. Em 25 anos de carreira, nunca algo semelhante aconteceu comigo e não gostaria que isso acontecesse com ninguém. Estou muito abalado ainda e quero pedir desculpas pra quem se sentiu ofendido com a imagem", declarou o galã.

Segundo o EGO apurou, Paulo, que mora na Guarda do Embaú (SC), onde tem uma pousada, viajou nesta segunda para realizar um seminário de defesa pessoal feminina e jiu-jítsu e ficará fora da cidade até a próxima sexta-feira, 16.