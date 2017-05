Emilly ainda não recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou do programa. Mas tem aproveitado ao máximo tudo que a fama lhe proporciona.

Em 02 de maio, 2017 - 06h00 - Show

Foi-se o tempo em que ex-BBBs faturavam rios de dinheiro com presenças VIP e tinham acesso livre a todos os eventos. Campeã do “BBB 17”, Emilly Araújo tem cortado um dobrado para conseguir juntar uma graninha desde que saiu do programa, há 18 dias. A oferta de trabalho não tem sido das melhores, e ela e a irmã gêmea, Mayla, têm participado de eventos sem receber um vintém. As gaúchas passaram o fim de semana em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, assistindo aos três dias de shows do Villa Mix, e não receberam nenhum cachê, segundo informou a assessoria de imprensa do evento ao Extra.

Foram as próprias Emilly e Mayla, inclusive, que entraram em contato com a organização da festa pedindo “cortesias”. Como é de interesse do evento ter o carisma das beldades no camarote vip, a produção disponibilizou alimentação e hospedagem em uma das suítes do Club Med, onde os shows aconteceram, mas não pagaram nada às moças.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.