Em 14 de setembro, 2016 - 15h35 - Futebol

Ronaldinho Gaúcho, Eto'o e Giuly. Este trio fez sucesso, mas foi além quando, principalmente, um tal de Messi começou a entrar no lugar do atacante francês. Antes de estrear, o astro argentino fazia o "impossível" a cada treinamento, ainda aos 16 anos.

Em entrevista, Giuly, que jogou no Barcelona entre 2004 e 2007, relatou o comportamento do "ET" Messi em suas primeiras atividades com o elenco principal do clube catalão, que, na ocasião, era comandado por Frank Rijkaard.

'Com apenas 16 anos, ele acabou com a gente em um só treinamento. Entravam nele com força por todos os lados para que ele não conseguisse jogar, mas ele caía, levantava e seguia jogando. Fazia o impossível a cada jogada. Era incrível. Ele driblava quatro jogadores e ainda metia o gol até os jogadores da defesa titular ficarem nervosos. Mas Messi aguentava. Ele era um extraterrestre. Matou todo mundo.'