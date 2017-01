Roger Waters tem ajuda de produtor conhecido por trabalho em discos do Radiohead.

Por: G1

13 de janeiro, 2017

O ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, está trabalhando em seu primeiro álbum solo em 25 anos, com a ajuda de Nigel Godrich, conhecido nome por trás dos discos do Radiohead desde "The Bends" (1995).

Os dois aparecem juntos em uma foto publicada nesta quinta-feira (12) por Waters no Instagram, com a legenda "De volta ao trabalho". O músico também divulgou um vídeo em que toca parte de uma nova composição dentro de um estúdio.

Waters já havia confirmado, em entrevista à revista "Rolling Stone", que planejava lançar um novo álbum de inéditas. "Temos um trabalho muito bom na lata. Nigel é muito bom", disse, antes de sua apresentação no festival Desert Trip, em outubro do ano passado.

"Eu compus essa coisa - meio viagem num tapete voador, meio crítica política, meio angústia - e toquei para o Nigel, e ele disse: 'Eu gosto dessa parte' - de cerca de dois minutos - e 'daquela outra parte'. E assim nós temos trabalhado", contou. "Também estou apaixonado, profundamente apaixonado, então o disco é sobre o amor - que é o tema de todos os meus discos."

O novo álbum será o primeiro de inéditas do ex-Pink Floyd desde "Amused to death", de 1992. De lá para cá, ele lançou o disco ao vivo "In the flesh", em 2000, e compôs a ópera "Ça ira", que saiu em CD em 2005.