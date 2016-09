Pedro Alexandre Gonçalves foi condenado por homicídio qualificado a 32 anos de prisão

O ex-agente da Polícia Federal, Pedro Alexandre de Souza Gonçalves foi condenado ontem a 32 anos de reclusão e mais 40 dias de multa. Ele foi condenado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O réu confessou à justiça que cometeu o crime após descobrir um caso entre sua esposa e a vítima. A mulher do ex-policial, considerada a pivô do crime, foi a primeira a depor.

A mulher do ex-PF, Marlene Matos, considerada pivô do crime, foi a primeira a depor. Reginaldo era vizinho do casal e amante de Marlene. Logo após o crime, que ocorreu no dia 19 de outubro de 2012, ela chegou a ser presa como coautora do delito. No depoimento ao juiz Raimundo Moisés Alves Flexa, Marlene negou ser amante da vítima, afirmou que eles eram amigos.

O promotor do Ministério Público, Edson Souza, chegou a questionar fotos de Marlene e também a respeito de peças intimas que teriam sido encontradas com a vítima. Após o depoimento de Marlene, a promotoria requereu acareação entre Marlene e o vizinho José Luiz, que também serviu de testemunha de acusação.

José Luiz disse em depoimento que Reginaldo antes de morrer recebeu um telefonema da amante pedindo que fosse encontrá-la. O telefonema teria atraído a vítima para a morte, pois Marlene marcou o encontro em um veículo de marca Ranger, que estava estacionado na Barão de Igarapé –Miri, bairro do Guamá, onde todos os envolvidos moravam. Dentro do carro estava o marido de Marlene, o ex-agente da Polícia Federal. Na audiência de instrução, o réu assumiu a autoria do crime, mas durante o julgamento ele mudou a versão perante os jurados.

O ex-policial alegou que estava no carro com a esposa e o vizinho na tentativa de esclarecer o caso. Houve uma discussão e Reginal teria xingado o ex-agente de 'corno' e ainda teria tentado tomar a arma do então agente. Nesse momento houve luta corporal entre os dois e o réu alega ter agido em legitima defesa.

Reginaldo foi atingido por sete tiros, sendo quatro pelas costas. O corpo dele foi desovado em um terreno no município de Marituba. Diante dos fatos, o Ministério Público pediu a condenação do réu por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Pedro Alexandre de Souza Gonçalves foi expulso da Polícia Federal em virtude de um procedimento administrativo. Ele já atuava na instituição pública há 25 anos. Ele chegou a ser preso, mas nos últimos anos respondia o crime em liberdade.