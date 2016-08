Programa também ocorre simultaneamente em outras 32 cidades do Brasil

Cerca de 3.500 trabalhadores do setor da construção participarão da programação do Dia Nacional da Construção Social (DNCS), realizado pelo Sinduscon-PA neste sábado (27), no SESI Ananindeua. O evento, que também ocorre simultaneamente em outras 32 cidades do Brasil, promove uma extensa programação gratuita para o trabalhador do setor e sua família, com esporte, lazer, cuidados com a beleza, exames de saúde e emissão de documentos.

Mais de 60 empresas paraenses do setor da construção foram mobilizadas. Promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc), e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil, parceria na realização local do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), por meio do SESI Pará, e apoio das Organizações Romulo Maiorana (ORM), o DNCS deste ano traz o tema #ValoresConstroem. A proposta é valorizar o resgate de conceitos indispensáveis para a convivência em sociedade, como ética, família, saúde, solidariedade, gentileza, respeito, amizade, educação, vida saudável e cultura.

No ano passado, foram realizados por volta de 2.500 atendimentos. A meta para 2016 é dobrar o alcance de beneficiados. No sábado serão prestados diversos serviços, como consulta e exames médicos, vacinação, emissão de documentos, assistência jurídica, educação para o trabalho, além de recreação infantil, teatro, sorteio de brindes, festival de talentos, sessões de ginástica e torneio de futebol.

País unido em torno da ação social - A ação social teve início em 2007, com o objetivo de unir o segmento em torno da responsabilidade social, promovendo cidadania e qualidade de vida. Em nove anos, já foram prestados mais de 3,4 milhões de atendimentos, beneficiando mais de 659 mil trabalhadores e familiares. Em 2015, foram realizados mais de 272 mil atendimentos, em 35 localidades brasileiras, atendendo mais de 81 mil pessoas.

Em 2016, 32 localidades realizarão o DNCS. São elas: Rio Branco (AC), Maceió (AL), Manaus (AM), Macapá (AP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Anápolis (GO), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Cuiabá (MT), Belém (PA), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Rio de Janeiro (RJ), Volta Redonda (RJ), Natal (RN), Mossoró (RN), Boa Vista (RR), Bento Gonçalves (RS), Capão da Canoa (RS), Santa Cruz do Sul/Vale do Rio Pardo (RS), Santa Rosa (RS), Pelotas (RS), Blumenau (SC), Brusque (SC) e Joinville (SC). Cada localidade desenvolverá ações de acordo com a demanda de seus trabalhadores.

Serviços gratuitos oferecidos no DNCS

Atendimento odontológico e escovódromo; atividades pedagógicas infantis: contação de histórias, brincadeiras de rodas; pinturas e maquiagens; avaliação nutricional; brinquedos infláveis; Circuito Saúde: verificação de pressão arterial, teste de glicemia e índice de massa corpórea; corte de cabelo; curso de panificação; design de sobrancelhas; distribuição de preservativos e panfletos sobre educação sexual; emissão de documentos; educação ambiental; educação para o trânsito; esporte e lazer: torneio de futebol society com participação de 26 times e mambol; ginástica laboral; interação lúdica com palhaços e animadores; jogos eletrônicos (videogame); jogos populares; massoterapia; orientação preventiva sobre o câncer de mama; orientação para emissão da carteirinha do Sesi; orientação dos temas previstos no projeto Construção Saudável; saúde auditiva; spa dos pés; teatro: Projeto “Voto Cidadão”; teatro: violência contra a Mulher.