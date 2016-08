EXEMPLO - Elas reafirmam seu destaque na área de serviços odontológicos

Em 01 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

No momento em que o Brasil enfrenta uma crise política e econômica das mais complicadas de sua história, o setor de cooperativas de crédito e serviços odontológicos dá exemplo de força e reafirma sua disposição de continuar contribuindo com atividades produtivas e atendimento ao público. Esse posicionamento foi expressado por dirigentes do Sicredi e da Uniodonto, reunidos, ontem à noite, no Hotel Princesa Louçã, na Convenção Norte/Nordeste.