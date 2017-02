A solicitação do espaço da Escola de Teatro e Dança da UFPA para apresentações culturais deve ser feita presencialmente

Em 19 de fevereiro, 2017

A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA) está com inscrições abertas para solicitação de uso do espaço do Teatro Universitário Cláudio Barradas (TUCB), localizado na instituição.

Para realizar a inscrição, os interessados devem solicitar presencialmente, das 9h às 12h ou de 14h30 às 17h, na sala da administração, o formulário disponibilizado. Junto com o documento, deve ser entregue o ofício de solicitação de pauta, contendo: sinopse, gênero, datas, projeto de apresentação com justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, plano de mídia, ficha técnica, planos de palco, luz e som.

Saguão de entrada, plateia (com capacidade de 150 lugares) e camarim são os espaços permitidos para a utilização dos atores e público. O uso deve ser agendado entre as datas: 13 de fevereiro a 20 de dezembro deste ano, de acordo com as informações dispostas no edital. Os incritos recebem a resposta de sua solicitação no prazo de uma semana após a efetuação do protocolo de requerimento da pauta, por e-mail ou presencialmente na administração do espaço cultural.

Ao ser firmada a assinatura do contrato, entre solicitante e teatro, caso todas as regras estejam em conformidade com o que foi descrito pelo edital, o proponente deve fazer um pagamento de 50% do valor total da locação e o restante deve ser pago em até sete dias úteis antes da primeira apresentação da temporada do evento.