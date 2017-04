DIFERENCIAÇÃO: Já em vigor, norma exige garrafões vermelhos para água adicionada de sais

Por: Da Redação

29 de abril, 2017

A lei estadual nº 8.461/2017, de 5 de janeiro, que disciplina o engarramento de água adicionada de sais e entrou em vigor no dia 9 de abril, poderá levar a maioria das empresas à falência, segundo a Associação dos Fabricantes de Água do Estado do Pará (Afaepa). A lei estabeleceu prazo de 90 dias para as empresas se adequarem.

A Afaepa, que congrega 28 empresas - 88% do segmento no Pará - discorda dos artigos 4º e 6º, que tratam das embalagens para comercialização de água adicionada de sais e estabelecem um novo padrão para os vasilhames, e do artigo 7º, segundo o qual cada empresa deve ter garrafões de uso exclusivo.