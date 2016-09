O grupo bloqueou o Km 16 da rodovia BR-316, no sentido Marituba-Belém

Por: Redação ORM News

Em 21 de setembro, 2016 - 11h33 - Pará

Cerca de 50 estudantes do Colégio Juscelino Kubitschek realizam um protesto no Km 16 da rodovia BR-316, no sentido Marituba-Belém, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles protestam pela falta de segurança, devido aos constantes assaltos na área do colégio.

Uma equipe da PRF deslocou-se para o local com o objetivo de negociar a liberação da via. Manifestantes solicitam a presença de representante da Segurança Pública do estado.