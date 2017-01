Entre 6 milhões de candidatos, jovem paraense está entre os 77 que obtiveram nota máxima na redação

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 20h34 - Educação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou na manhã desta quarta-feira (18) o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. Aproximadamente seis milhões de candidatos que fizeram as provas já podem conferir as notas na página do participante do Enem. Para acessar, é necessário informar o CPF e a senha escolhida na hora da inscrição. Os estudantes que já se inscreveram nos processos seletivos das principais universidades públicas do Pará esperam agora pelo resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e dos processos seletivos de cada instituição. As universidades informaram que os resultados começam a ser divulgados a partir do final deste mês.

A estudante Rebeca Ferraz, de 17 anos, gostou da sua nota do ENEM. Entretanto, ao comparar a sua nota de 830 na prova e de 980 na redação, ela está ciente que dificilmente passará na primeira chamada do curso de Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA). "Foi melhor do que eu esperava, na verdade. Acabou que me ajudou bastante, bateu na trave no meu curso, mas ainda estou na disputa pela repescagem. Estava sem esperanças, mas foi uma nota bem bacana", falou. A estudante acordou e foi direto ver a nota do ENEM, que fui divulgada às 11h. "A primeira coisa que fiz foi entrar no site. Não travou o meu computador nem nada, não tive nenhum problema para acessar", falou.

Rebeca também disse que espera ansiosa pela nota do Programa de Ingresso Seriado (Prise), da Universidade do Estado do Pará (Uepa). "Agora é a nota do Prise que estou esperando. Espero conseguir uma nota boa. Estou com medo de me decepcionar, mas tenho muita fé que vai dar tudo certo", aguarda.

A assessoria da Universidade Federal do Pará (UFPA) informou que o resultado do Processo Seletivo 2017 deve ser divulgado na primeira semana de fevereiro. A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) divulgou que o resultado da seleção das vagas, preenchidas totalmente por meio do Sisu, dependerá do cronograma que o Ministério da Educação (MEC) estabeleceu. A inscrição na plataforma estará disponível entre os dias 24 e 27 de janeiro. A Ufra informou ainda que o termo de adesão ao Sisu já está pronto.

Já a assessoria de imprensa da Universidade do Estado do Pará (UEPA) detalhou que a previsão do resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2017 é final deste mês. A Uepa já solicitou ao MEC a nota dos candidatos que se inscreveram para disputar uma vaga na instituição. Após receber as notas do Enem, a universidade estadual fará a adequação ao edital do Prosel, assim como a contabilização das bonificações dos candidatos, como a moradia no Pará e o ensino médio cursado em escola pública.

Com 6 milhões de participantes, apenas 77 tiraram nota máxima na redação

Conforme balanço divulgado hoje (18) pelo Ministério da Educação (MEC), apenas 77 pessoas obtiveram nota mil, a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. O número foi bem abaixo das 104 registradas em 2015. Os temas das redações desse ano foram "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”, nos dias 5 e 6 de novembro, quando a maior parte dos candidatos fez a prova; e “Caminhos para combater o racismo no Brasil”, nos dias 3 e 4 de dezembro.

Entre os candidatos com nota máxima na redação está o paraense Yuri Fadi Geha, de 19 anos. Para Yuri, os cursos de redação que ele fez foram essenciais para que ele pudesse desenvolver um bom texto. “O que me ajudou bastante foram as aulas de redação particulares que eu fiz. Além disso, minhas férias foram essenciais para eu aperfeiçoar minha escrita. Pude me dedicar mais aos estudos e melhorar no que estava errando”, ressalta.

Para o estudante, dedicação é muito importante para atingir seus objetivos, mas não se pode deixar a diversão de lado. “O ano de vestibular deve ser um ano de dedicação aos estudos, mas eu procurei dosar meu lazer com minhas aulas. Acho que isso foi muito importante para meu bem-estar psicológico, principalmente perto da prova, pois eu procurei me acalmar para poder fazer na prova tudo que tinha aprendido durante o ano. Eu quero muito ser aprovado em Medicina na UFPA. Agora é só rezar e esperar que dê tudo certo”, finaliza o estudante nota mil.