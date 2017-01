Escola G2 Muhsica comemora 10 anos de atividades com a sua vigésima mostra semestral no Teatro Margarida Schivasappa

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 03 de janeiro, 2017 - 08h24 - Entretenimento

Estudantes de música de vários instrumentos e de canto farão um grande show para mostrar suas habilidades, tocando clássicos do rock internacional, da música popular paraense, música brasileira e instrumental. O espetáculo vai reunir alunos, professores e convidados da Escola G2 Muhsica, que realiza a sua 20ª Mostra Semestral no próximo dia 5 de janeiro no Teatro Margarida Schivasappa, apresentando resultado do aprendizado dos alunos.

Com essa mostra, a Escola comemora 10 anos de funcionamento. Um marco para qualquer empreendimento, muito mais notável ainda por ser uma escola pequena mas que abrange um projeto pedagógico amplo, que dá, além dos conhecimentos técnicos, uma visão de mercado.

“Nosso programa aborda a música como um projeto profissional e educacional, entendendo a realidade local e o mercado. Por isso, a mostra dos alunos é um espetáculo com toda a produção de um show de verdade, com luz, som de qualidade etc.”, explica Caraveo, que é formado pela Uepa e pelo Instituto Guitarra e Tecnologia (IG&T), onde estudou com o grande guitarrista Morzart Mello.

A escola incentiva a criatividade e a liberdade de gêneros e estilos. Graças a essa liberdade surgiu no repertório da G2 a “Lambada do Barreiro”, de autoria de Max David, ex-aluno que agora também leciona na escola, e “Guitarrada de Belém”, de Lucas Gabriel, estudante de apenas 15 anos, também aluno de Saulo Caraveo. Ambas serão apresentadas no show como exemplo dessa abertura criativa dentro da escola.

As músicas autorais, compostas e desenvolvidas pelos alunos ao longo do semestre, dividirão espaço no repertório com clássicos do rock internacional como Bohemia Rhapsody, do Queen, que será executada com um grande coral formado por alunos de canto da G2 Muhsica. Outras canções como “Hard Days Night”, dos Beatles, e “Sweet Child O’Mine”, dos Guns And Roses, também estarão no set list. Além de outros clássicos da MPB e do Rock Brasileiro.

Mas é claro que o rock tem espaço privilegiado na programação, afinal Saulo é guitarrista de uma das bandas de hard rock mais tradicionais de Belém, a Soledad, que iniciou suas atividades em meados dos anos 1990. Nesse gênero, ele também costuma dar oportunidades a alunos que demonstram talento e capacidade de evoluir.

Foi assim com a jovem Yasmin Qüilice, de 19 anos, cantora da banda Black Ladies. Ela cantava com seu grupo de meninas em um mesmo evento que Saulo e alguns professores. “Ele viu a banda, gostou e nos ofereceu bolsas de estudo. E, então, comecei a estudar aqui. Está sendo maravilhoso porque eu pude desenvolver a minha técnica. Estou aproveitando todas as potencialidades dessa oportunidade”, conta ela, que vai cantar alguns clássicos do rock com seus colegas.

Além de professores e alunos, a XX Mostra da G2 Muhsica terá músicos convidados, tocando canções populares da música paraense, como “Agora eu não sei, não”, de Alberto Moreno, e clássicos do rock como “Bohemian Rhapsody”, do Queen, e a “Hard Days Night”, dos Beatles. Tudo temperado com as faixas autorais dos alunos e professores. O espetáculo tem apoio e patrocínio de guitarras Hurricane e violões Morris, da loja ProMusic, G9 Fotografia, Studio Pub, Taurus Guitar Bass, Cairu, Vilhena Reabilitação Oral, Fasc Segurança do Trabalho e Ukauka Comunicação Criativa.

Serviço- XX Mostra da G2 Muhsica – Vários Artistas, nesta quinta-feira (05), a partir das 19h, no Teatro Margarida Schivasappa – Centur(Av. Gentil Bitencourt, 650). Ingressos: R$ 10 (meia-entrada). Informações: (91) 3351 3352 / 99122 0097.