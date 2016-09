Alunos aprenderam m pouco da dinâmica dos colaboradores da empresa

Por: Redação ORM News

Em 05 de setembro, 2016 - 12h42 - Belém

A turma do 6º ano do Centro Educacional Olimpus conheceu a redação dos jornais O LIBERAL, Amazônia e Portal ORM na manhã desta segunda-feira (5). Durante a visita técnica, os alunos da professora Aline Cordeiro aprenderam um pouco da dinâmica dos colaboradores e suas funções, além da trocarem conhecimentos com os profissionais do veículo de comunicação.

O grupo foi recebido pela coordenadora do programa, Bethânia Nascimento, que apresentou às crianças os diversos setores da empresa. Entre eles, o Portal ORM News e a Redação, onde os estudantes viram de perto como funciona o processo de produção, cobertura dos fatos e a rotina dos jornalistas. “Nós estávamos ansiosos para conhecer o jornal, não fazíamos ideia de como era aqui, e eu achei tudo aqui muito legal”, contou o estudante Leonardo Oliveira, de 13 anos.

Segundo Aline Cordeiro, educadora de Língua Portuguesa, as aulas extraclasse motivam os alunos por tirá-los da rotina dentro da escola. “Nós já utilizamos o jornal O LIBERAL em sala de aula, para trabalhar com eles vários conteúdos da minha disciplina, como leitura, interpretação e produção de texto. E essa visita vem para somar e complementar tudo o que foi visto no durante as aulas”, disse a professora.

O LIBERAL na Escola é um programa de responsabilidade social, dirigido por Rosângela Maiorana Kzan, diretora geral, junto a coordenação pedagógica de Bethânia Nascimento. “O nosso objetivo é estimular, por meio da visita técnica, o interesse de crianças e jovens por questões sociais, culturais, socioambientais e políticas”, ressaltou a pedagoga.