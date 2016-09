No ar: Alunos da "Madre Celeste" visitam a sede do Sistema Liberal de Rádio

Em 15 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Na manhã de ontem, a turma do 8º ano da Escola Madre Celeste, localizada no distrito de Icoaraci, conheceu a sede do Sistema Liberal de Rádio, das Organizações Romulo Maiorana (ORM), por meio do programa “O LIBERAL na Escola”. Durante a visita técnica, os 30 alunos da professora Mônica Lobato aprenderam sobre a dinâmica dos colaboradores e suas funções, assim como a trocaram conhecimentos com os profissionais do veículo de comunicação.

Os estudantes foram recebidos pelo coordenador de marketing, Aurélio Oliveira, que mostrou às crianças os estúdios de rádio, explicou como é o dia a dia na empresa radiofônica e apresentou para elas alguns radialistas da casa. “As visitas de ‘O LIBERAL na Escola’ são importantes não só para eles, como também para nós que estamos aqui. Eles são a nova geração de ouvintes. Ficamos surpresos porque, apesar de novos, muitos deles escutam a Lib Music FM. Isso mostra como o rádio consegue se renovar mesmo com as novas tecnologias”, disse Aurélio.

Ao longo do passeio educacional, as crianças conversaram com os radialistas Renato Lobo e Heloisa Huhn. Na oportunidade, os estudantes falaram ao vivo em um dos programas da Rádio Liberal. “O LIBERAL na Escola” é um programa de responsabilidade social, dirigido por Rosângela Maiorana Kzam junto com a coordenação pedagógica de Bethânia Nascimento. “A visita-técnica ao Sistema Liberal de Rádio possibilita o acesso a esse meio de comunicação que leva a informação de imediato aos ouvintes, por meio do projeto ‘Nas Ondas do Rádio’, onde os alunos podem conhecer as rádios FM, AM e CBN”, explicou a pedagoga.

“Desde que nós passamos a fazer parte dessa parceria com o programa, os professores começaram a elaborar subprojetos voltados à comunicação”, contou a professora Mônica Lobato, que elogiou o programa e destacou a importância da iniciativa na educação dos seus alunos. “Eles fizeram um trabalho escolar sobre mídia interativas, onde nós abordamos a interação entre o locutor e seus ouvintes. Dividimos a turma em cinco equipes formadas por 10 integrantes cada uma. Os vencedores são premiados com a visitas-técnicas às emissoras de rádio das ORM. Os trabalhos foram expostos em um mural na própria escola. Isso motivou a turma em querer estudar ainda mais e participar dos passeios educacionais”, destacou a educadora.

O estudante João Saraiva, de 13 anos, foi uns dos mais empolgados com a visita-técnica. Para ele, essa foi uma grande oportunidade de conhecer a radialista Heloisa Huhn, que aprendeu a admirar por causa do pai, ouvinte assíduo da Lib Music FM. “Meu pai gosta muito de música dos anos 80, e eu passei a ouvir junto dele, logo gostei bastante. Principalmente do programa da Heloisa; acho a voz dela muito bonita. Então me esforcei bastante no trabalho da professora Mônica para conseguir realizar esse sonho de conhecê-la e ver de perto como é o trabalho dos radialistas”, revelou o aluno.

Estimular o interesse de crianças e jovens por questões sociais, culturais, socioambientais e políticas são os objetivos do programa, além de promover visitas técnicas à sede dos jornais O LIBERAL e Amazônia; passeios educacionais, que contam com o apoio no deslocamento da Viação Monte Cristo, no Complexo Feliz Lusitânia, Museu Emílio Goeldi e TV Liberal, assim como outras ações ao longo do ano.