Vizinha do garoto acusou direção da escola de abafar agressões sofridas pelo menino de 12 anos. Enterro será nesta quinta (1º)

Por: Redação ORM News com informações de Enize Vidigal (O Liberal)

Em 31 de agosto, 2016 - 21h39 - Polícia

O corpo do estudante Eduardo de Souza Corrêa é velado na casa da família, no bairro do Telégrafo, em Belém, desde o final da tarde desta quarta-feira (31). O estudante de 12 anos morreu na madrugada de hoje com sinais de espancamento pelo corpo após ser atendido no Pronto Socorro Municipal da 14 de Março. Eduardo era aluno do 6º ano da Escola Estadual Santo Afonso, no mesmo bairro.

O menino será enterrado nesta quinta-feira (1º), no cemitério São Jorge, na Marambaia, em horário ainda indefinido. A mãe do adolescente, residente no Oiapoque (AP), está em deslocamento para Belém.

Na residência em que Eduardo morava com o padrasto e a família deste, o clima era de comoção entre familiares e vizinhos. 'Ele chegou sujo da escola várias vezes, mas dizia que tinha caído. A minha avó chegou a ir lá duas vees, cobrar explicações. A escola está dizendo que ele caiu e que ele saiu machucado de casa. Isso não aconteceu', diz um primo da vítima, Paulo Amaral.

A versão corrente entre vizinhos e a família é de que o estudante foi espancado dentro da escola por outros três adolescentes mais velhos.

Uma vizinha da vítima, que pediu para não ser identificada, acusou a direção da escola de abafar as agressões sofridas pelo estudante. A vizinha tem filhos que também estudam na Escola Estadual Santo Afonso.

A tia do estudante, Marinete Guedes dos Reis, disse que a família suspeita que o garoto sofria bullying na escola. Marinete diz que a direção da unidade escolar tinha prometido à avó do menino que a situação seria solucionada.

'Ligaram para a minha mãe (avó de Eduardo) e quando ela chegou ele estava sentado na sala da secretaria, sozinho, estava pálido e gelado. Não deram os primeiros socorros pra ele, não chamaram a ambulância. Quando ele chegou em casa, estava convulcionando. Uma cena de terror. O meu irmão (padrastro de Eduardo) levou ele para o PSM. O médico fez exames e disse que ele estava com o baço e os rins rompidos, hemorragia interna, coágulo no cérebro e costelas quebradas', relatou.

A família, no entanto, não autorizou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) a divulgar informações sobre o menino. O órgão é responsável pela administração do PSM. 'Onde já se viu, você mandar uma criança com saúde para a escola e ela é morta?', questionou a tia.

Áudio traz nova versão sobre o caso

Uma outra versão dá conta de que o estudante se machucou na escola e anteriormente tinha se machucado em casa. Um áudio atribuído a uma funcionária da escola passou a circular nos aplicativos de mensagem. Na gravação a mulher nega que o espancamento tenha ocorrido na escola e sugere que o menino chegou 'batido' de casa.

'Bom dia, pais. Estou indignada e extremamente aborrecida pelos absurdos que estão sendo divulgados com a morte dessa criança. Ontem, na hora do recreio, ele estava brincando e correndo atrás de outro coleguinha e ele tropeçou e caiu naquela passarela que liga o banheiro à cozinha, a escada de subir. Ele bateu a costela lá. Ele foi socorrido. (Ela cita nomes de funcionária e professora que teriam socorrido o adolescente)', disse.

'Ligaram para a família para que fosse na escola, porque, como ele já tinha se machucado na casa dele, inclusive, perdeu dois dias de prova porque ele se bateu na casa dele. Na verdade, não se sabe se ele já não estava batido e a queda na escola foi só um agravante. Mas quem vai dizer isso é o Instituto Médico Legal (IML), que está examinando o corpo. Gente, onde já se viram isso? Onde já se ouviu falar em espancamento dentro da escola? Não existe isso e nunca existiu, pelo menos desde que eu estou trabalhando. Ontem fiquei até depois das 16 horas, fui a última professora a sair e a escola estava tranquila, não tinha ninguém mais praticamente lá. De repente começaram um monte de mentiras e falatórios', diz a gravação.