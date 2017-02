NOVIDADES: Produções vêm com elenco estrelado e roteiros baseados em best sellers

Em 16 de fevereiro, 2017

O primeiro semestre começou bem na TV, com séries elogiadas que já estrearam, como “Sneaky Pete”, produzida pela Amazon Instant Video, que acaba de chegar ao Brasil já com a segunda temporada garantida; “24: Legacy” e “Legion”, que estrearam no último dia 9. A franquia “24 horas” voltou na Fox sem Jack Bauer e Legion, exibida às 22h30, no FX, é baseada nas HQs da Marvel. Mas tem muita coisa ainda por vir.

Em “Big little lies”, que estreia no próximo dia 19, na HBO, mais um time de peso se junta em sete episódios, baseada em “Pequenas grandes mentiras”, livro de Liane Moriarty.