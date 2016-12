Aos 15 anos, Monique Bourscheid terá papel de destaque em “Dois irmãos”

Em 27 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

A bela Monique Bourscheid fará sua estreia na TV em “Dois irmãos”, série da Globo/TV Liberal baseada na obra de Milton Hatoum com direção artística de Luiz Fernando Carvalho. Na atração, com lançamento previsto para janeiro, ela interpretará Lívia e será disputada pelos gêmeos Yaqub (Matheus Abreu) e Omar (Lorenzo Enrico). Para a personagem, ela fez uma preparação com o elenco. As informações foram divulgadas pela jornalista Patrícia Kogut, colunista de “O Globo”.

“Além dos ensaios no Projac, estudei em casa, trabalhando para deixar o mais natural possível, e mantendo a personalidade da Lívia do livro”, disse a atriz.

