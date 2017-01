Yasmin Castrillon ganhou “carta branca” do marido para usar a menor fantasia da avenida

Em 14 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

Dona de um corpo escultural e cheio de tatuagens, a bela Yasmin Castrillon quer estreiar no Carnaval 2017 em grande estilo. A morena está pleiteando um posto na escola de samba carioca Império Serrano e já tem a autorização do marido, o empresário colombiano Andres Castrillon, para usar a menor fantasia do Carnaval carioca. As informações foram divulgadas pelo EGO, da Globo.com.

