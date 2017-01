Após mudar de data, jogo contra o Brusque (SC) em Santa Catarina teve horário antecipado

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 17h39 - Copa do Brasil

A estreia do Remo na Copa do Brasil deste ano sofreu, nesta quinta-feira (19), a sua segunda alteração na Diretoria de Competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O confronto do Leão contra o Brusque (SC) passou das 19h30 para as 18h15 (horário de Belém). Ontem, o jogo já tinha sido adiado na data, deixando o dia 15 para ser marcado para o dia 16 deste mês de fevereiro.

Desta vez, a alteração foi solicitada pela emissora detentora dos direitos de transmissão da competição. Já a primeira alteração foi um pedido do Remo, que buscava um tempo maior de recuperação dos seus atletas, tendo em vista o clássico contra o Paysandu marcado para o dia 12 do mesmo mês.

Sendo assim, Brusque x Remo, pela primeira rodada da Copa do Brasil 2017, está marcado para as 18h15 (horário de Belém) do dia 16 de fevereiro, no estádio Augusto Bauer. Se o Leão vencer por dois ou mais gols de diferença, eliminará o jogo da volta e ainda ficará com 60% da renda da bilheteria catarinense.