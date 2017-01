Camila Silva, a Pau Mulato de “Dois Irmãos”, mostra em ensaio o que não aparece na série

Em 10 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

Camila Silva, que estreou na televisão na série “Dois irmãos”, da Globo/TV Liberal, já deu o que falar com suas belas curvas em cenas quentes no capítulo de estreia da minissérie. Entre elas, algumas com o galã Cauã Reymond, com quem já revelou ter trocado beijos de língua. Dando vida à personagem Pau Mulato, ela precisou, a pedido do diretor Luiz Fernando Carvalho, esconder suas oito tatuagens do corpo. No entanto, nos bastidores do Paparazzo, ela mostrou cada uma delas e explicou seus significados.

