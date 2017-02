Paraenses relatam clima de terror em terras capixabas desde sábado

Por: Redação ORM News

Em 09 de fevereiro, 2017 - 09h40 - Belém

"Estou dentro de uma guerra praticamente. Desde sábado não saio de casa e ficamos reféns da bandidagem por aqui. É um verdadeiro clima de terror. O Brasil precisa saber o que realmente se passa no Espírito Santo". O relato ao lado é do estudante paraense Leandro Henriques, de 26 anos, que mora há mais de dois anos em Vilha Velha, no Espírito Santo, onde estuda Relações Internacionais. Do outro lado da ponte, em Vitória, o também paraense Daniel Santos, relata o clima de medo que tomou conta do estado, que vive uma crise na segurança pública desde o último sábado (4).

Leandro conta que desde sábado passado, quando os policiais foram impedidos de deixar os batalhões e fazer patrulhamentos nas ruas, começaram a circular vídeos e relatos de pessoas que foram vítimas de roubos e assaltos em vários pontos de Vitória e Vilha Velha. "Os vídeos começaram a chegar por meio de WhatsaApp e Facebook, e desde então, as pessoas começaram a ficar em casa. São imagens assustadoras, que mostram as pessoas sendo assaltadas e até mortas. Muitos vídeos são feitos da janela dos apartamentos das pessoa que estão com medo de colocar o rosto na janela", conta ele assustado. No bairro onde mora, o estudante relata que poucas pessoas se atrevem a andar nas ruas e que, apesar da presença da Força Nacional e do Exército, ainda há relatos de novos casos de violência. "Mesmo com o Exército nas ruas, as ocorrências ainda continuam acontecendo a toda hora. É um clima ruim, nem consigo dormir direito. Ontem ouvi barulhos de tiros e alarmes de lojas soando aqui perto", completa.

Com a rotina totalmente modificada, o estudante diz que não consegue frequentar as aulas na Universidade de Vila velha e nem realizar tarefas comuns como fazer compras no supermercado. "Desde sábado eu não saia do apartamento. As aulas foram suspensas, os ônibus não circulam e as lojas não abrem. Ontem fui obrigado a ir no supermercado porque a minha dispensa estava fazia. Em um dos poucos lugares que estava aberto a situação era caótica e tinha muita gente na fila. Fiquei umas duas horas na fila para comprar algumas coisas. Era um dos poucos supermercados que estavam aberto", lamenta ele, que mantém contato diário com a família aqui em Belém. "Minha mãe e minha irmã também estão preocupadas com o que está acontecendo aqui. Mas procurei acalmá-las. Só saio de casa mesmo quando é caso de emergência', finaliza.

Já na Grande Vitória, o também paraense Daniel Barros, compartilha a aflição de Leandro. Ele conta que os mesmos registros de roubos, assaltos e mortes também acontecem desde sábado na localidade de Cariacica. "Está um caos por conta dessa greve que está acontecendo. A polícia não vai para as ruas e está acontecendo uma verdadeira guerra com os bandidos. A gente não pode sair na rua, não pode ir no mercado, a população está até fazendo o trabalho da polícia pegando bandido e fazendo justiça com as próprias mãos. Os ônibus não estão saindo das garagens porque estão ateando fogo nos ônibus", detalha.

A situação é tão critica, segundo ele, que algumas lojas do bairro chegaram a ser saqueadas. "Soube de algumas lojas do comércio que foram saqueadas. Desde ontem estou indo trabalhar em um ônibus da empresa, que pega os funcionários em casa. Vi pela ruas alguns ônibus queimados até", contou ele, que trabalha como auxiliar de serviços gerais em uma empresa de Vitória.

Crise

Desde o último sábado (4), famílias de policiais militares do Espírito Santo bloqueiam a saída dos batalhões em várias cidades capixabas. Os manifestantes pedem reajuste salarial para a categoria, que é proibida por lei de fazer greve. Com nenhum policial nas ruas, os indíces de assalto, mortes e roubos aumentaram. Segundo o Sindicato de Policiais Civis do Espírito Santo, já foram registradas 101 mortes violentas em seis dias de protesto.

O Governo do Espírito Santo diz que não é possível atender o pedido e acusa algumas lideranças do movimento de fazer chantagem. Ontem (8), o Governo Federal anunciou o envio de mais 550 homens das Forças Armadas e 110 da Força Nacional, composta de militares de outros estados. Eles vão se juntar aos mil militares do Exército e 200 policiais da Força Nacional que atuam no Espírito Santo desde o início desta semana.