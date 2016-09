Em quinze anos, nunca tinha ocorrido um cenário de tanta dificuldade em Belém, segundo o Dieese

Em 21 de setembro, 2016

O Círio 2016 custará R 3,4 milhões, será o mais caro da história e deverá injetar na economia paraense um bilhão de reais. A grande procissão de domingo reunirá dois milhões de pessoas. E, para este ano, a estimativa de gastos dos cerca de 80 mil turistas que estarão em Belém será de aproximadamente 30,5 milhões de dólares, equivalente a cerca de 100 milhões de reais. Esses números foram divulgados, ontem pela manhã, na 1ª Coletiva Oficial do Círio 2016, que reuniu o diretor coordenador do Círio deste ano, Roberto Souza, e o economista Roberto Sena, supervisor técnico do escritório regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA).

