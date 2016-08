A inscrição na atividade vai até o dia 7 de setembro e custa uma taxa de 20 reais

Por: Redação ORM News com informações da Fundação Cultural do Pará

Em 01 de setembro, 2016 - 08h41 - Entretenimento

Estão abertas as inscrições para a oficina “Cinema aos vivos: experiência em Live Cinema”, que será ministrada na Casa das Artes, espaço da Fundação Cultural do Pará. A programação é promovida por iniciativa do Núcleo de Produção Digital do Pará e ocorre nos dias 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 e 28 de setembro, sempre das 15h às 20h. A inscrição na atividade – que deve ser feita por preenchimento de formulário até o dia 7 de setembro – custa uma taxa de 20 reais.

O curso será ministrado pelo cineasta Mateus Moura e o artista visual VJ Lobinho. O “Live Cinema” é um termo dado à vertente de produção audiovisual que se propõe à execução ao vivo de imagens e sons com recursos experimentais e programas de manipulação. O gênero ganhou popularização entre a década de 90 e o início dos anos 2000, com a chegada dos VJ’s (Video Jockeys) e quando os computadores tornaram possível a manipulação de imagens em tempo real, gerando performances visuais.

Segundo Felipe Pamplona, cineasta e coordenador do Núcleo de Produção Digital do Pará, o Live Cinema resgata a um aspecto histórico do cinema, “o cinema como um espetáculo ao vivo”, em que diz respeito ao cinema silencioso, feito no início do século XX, em que músicos acompanhavam as projeções simultaneamente.

“Essa oficina tem a intenção de juntar a experiência desses dois artistas de Belém, como oficineiros e arte-educadores, em que o Mateus (Moura), traz a experiência dele nesse aspecto da captação do real, da realidade como matéria-prima, o documentário como elaboração de estética e conhecimento, enquanto o Lobinho (VJ), traz suas vivências como video jockey, com o video mapping e todo seu conhecimento sobre os aspectos técnicos da superfície mapeada e da preparação da imagem que será manipulada em uma performance ao vivo”, comenta Felipe Pamplona.

Além dos conceitos que devem ser trabalhados na oficina, os alunos também devem aprender noções de edição e manipulação de vídeos em programas usados para este tipo de produção, como o Adobe Premiere, Resolume Arena e Adobe After Effects, para que no último dia da oficina, dia 29 de setembro, seja apresentado o material produzido durante o curso na Casa das Artes, às 19h. O curso é destinado ao público em geral, interessados por artes visuais, estudantes de cinema, produtores audiovisuais e a qualquer pessoa interessada em aprender um pouco sobre a linguagem audiovisual e seus desdobramentos.

Mateus Moura é formado em Letras pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Trabalha no ramo da cultura como realizador de cinema, é músico, ator e escritor. No ramo da educação, ministra oficinas e cursos de cinema e literatura. Desde 2007, desenvolve ações cineclubistas e críticas e desde 2009, realiza cinema independente. Atualmente, é representante da produtora independente de cinema Maria Preta, que tem em seu currículo o longa-metragem “A Ilha”.

VJ Lobinho é músico, produtor cultural, artista visual, e VJ. Já trabalhou com grandes nomes da música como Maria Rita, Trio Manari, Vitor Ramil, Boca Livre e Fafá de Belém. Há sete anos atua como VJ, cria e recria formas inusitadas de cenografia virtual por meio da técnica de video mapping. Em 2014 e 2015, foi convidado pela construtora Leal Moreira a expor seus trabalhos no projeto Casa Cor Pará. Fabrício Costa, conhecido como VJ Lobo é estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem da Universidade Unama.

Serviço: Inscrições para a oficina “Cinema aos vivos: experiência em Live Cinema”, que ocorre na Casa das Artes nos dias 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 e 28 de setembro, sempre das 15h às 20h. Formulário de preenchimento aqui. Valor: R$ 20. Casa das Artes – Praça Justo Chermont, 236, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré.