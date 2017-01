Informações podem ser obtidas no site da Seduc

Por: O Liberal

Em 11 de janeiro, 2017 - 07h26 - Educação

Uma nova oportunidade será dada para quem não conseguiu se inscrever na pré-matricula da rede pública de ensino. A partir de amanhã (12), os estudantes que ainda não fizeram a sua inscrição, poderão consultar a Central de Atendimento da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) pelo número 0800 280 0078 para saber em quais escolas há vagas nos anos escolares pretendidos e em seguida procurar a escola para providenciar a matrícula.

Segundo a Seduc, o período de inscrições, iniciado no dia 14 de novembro de 2016 havia sido encerrado em 1º de janeiro de 2017. No processo, 48 mil alunos foram pré-matriculados. A Seduc informou ainda que foram ofertadas 5.040 vagas em 21 escolas de Ensino Médio em tempo integral em Belém, Ananindeua, Castanhal e Marabá.

Para a realização da matrícula, o responsável pelo estudante deverá informar os dados pessoais sobre o aluno e apresentar certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); histórico escolar ou ressalva (original); comprovante de residência (cópia); duas fotos 3x4 (idênticas e recentes); certificado (original e cópia) ou atestado de conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia) para os alunos que cursarão o Ensino Médio; e comprovante de trabalho para o aluno do período noturno. Alunos novos com deficiência devem apresentar documentos obrigatórios e que comprovam a deficiência do estudante. A não apresentação desse documento específico, contudo, não impede o aluno de efetivar a matrícula.

A Secretaria de Educação também informou que mais informações sobre a matrícula de alunos novos podem ser obtidas no Portal Seduc (www.seduc.pa.gov.br) e na Coordenação de Matrícula pelo telefone 3201-5189. Pelo cronograma de atividades da Coordenação de Matrícula da Seduc, esse novo prazo de matrícula para alunos novos na rede estadual transcorrerá nos dias 12 e 13. Mas a possibilidade de ingresso de alunos novos nas escolas estaduais permanecerá até metade deste primeiro semestre, dependendo sempre da oferta de vagas por escola. A Seduc trabalha com a oferta de 250 mil vagas para alunos novos para o ano letivo de 2017.

Ainda de acordo com a secretaria, além da rematrícula automática para quem já é aluno da rede pública estadual, o processo de remanejamento e transferência de estudantes de escolas estaduais será realizado a partir do resultado final do ano letivo de 2016, previsto para o final de fevereiro. O começo do ano letivo de 2017 na rede estadual está previsto para o mês de março.