NOVEMBRO: Números do Caged registram 19.964 contrações e 23.469 demissões

Por: Brasília: Thiago Vilarins: Da Sucursal

Em 30 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

O estoque de empregados no Estado do Pará registrou pelo décimo sexto mês consecutivo saldo negativo. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho, foram eliminados 3.505 postos de trabalho no Estado em novembro, decorrente de 19.964 admissões contra 23.469 desligamentos.

Esse foi o segundo pior resultado já registrado para o mês de novembro desde o início da série histórica regional, iniciada em 2003. O saldo negativo atual só é superado pelo do ano passado, quando o mercado de trabalho formal do Pará contabilizou em novembro 7.940 postos perdidos. O último mês que o número de contratados superou o demitidos no Pará foi em julho de 2015, cujo saldo foi de 2.634 novos postos de trabalho com carteira assinada.