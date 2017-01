O serviço é gratuito e paciente tem apoio de equipe multidisciplinar

Por: Portal ORM com informações da Agência Pará

Em 16 de janeiro, 2017 - 09h34 - Belém

O tabaco é a maior causa evitável de morte da população, responsável pelos casos de câncer e doenças do coração. Recente estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos aponta o aumento de seis para oito milhões de mortes provocadas pelo fumo no mundo até 2030. Para quem deseja parar de fumar, o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento ao Fumante, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), na Avenida Presidente Vargas, oferece atendimento gratuito à população. O serviço funciona das 8h às 17h e não há necessidade de ser referenciado por unidade de saúde.

Segundo Fátima Amine, coordenadora do centro, 90% das pessoas que procuram tratamento conseguem deixar de fumar após um mês, com quatro sessões de terapia cognitiva. “Com o passar do tempo, tivemos redução significativa no número de fumantes. Hoje eles correspondem a 7% da população de Belém, e essa é uma marca a ser comemorada”, destaca.

As pessoas que procuram o centro são acolhidas e começam as atividades de acordo com o grau de dependência. São usadas várias formas de tratamento, que vão do lazer até a utilização de adesivos. Além da medicação, são feitos exames preventivos da boca e o acompanhamento nutricional.

Para mais orientações, o fumante pode telefonar para (91) 3222-0891. Caso opte por procurar diretamente o centro, o paciente é submetido à avaliação de uma equipe multiprofissional composta por médicos psiquiatras e pneumologistas, enfermeiro, psicólogo, farmacêutico e apoio nutricional.