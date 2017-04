SUSTENTÁVEL: Fórum instalado ontem no Hangar deve se reunir a cada três meses

Em 27 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

O Governo do Estado iniciou ontem, no Hangar, um processo de mobilização dos prefeitos municipais para uma gestão pública compartilhada ao longo dos próximos anos, objetivando o combate efetivo à pobreza e desigualdade social. Essa proposta ganhou corpo por meio da instalação do Fórum Permanente de Prefeitos e Prefeitas do Pará Sustentável, programa com foco em uma agenda de desenvolvimento sustentável abrangendo o Pará 2030, Pará Social e Pará Ambiental, viabilizando o Programa Estadual de Fomento ao Desenvolvimento Municipal (Municípios Sustentáveis). A reunião do Fórum prossegue hoje.

A ideia do fórum permanente é se reunir de três em três meses para discutir as políticas públicas e avaliar o andamento das ações. “Esse programa vai trabalhar em três linhas de investimento: drenagem e pavimentação, coleta e destinação do lixo e comunicação por infovias.