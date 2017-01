2017 começa na Estação com programação gratuita para toda a família

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 01 de janeiro, 2017 - 12h30 - Entretenimento

Para começar o primeiro dia de 2017 em clima de festa, a Estação das Docas terá uma programação especial gratuita para toda a família. O complexo turístico, gastronômico e cultural abrirá para o público no dia 1º de janeiro às 11 h. No Terminal Fluvial, o palhaço Tio Ivan animará um espaço dedicado às crianças, com diversas brincadeiras e atrações, das 11h30 às 13 h.

A música popular brasileira e o pop rock serão as atrações dos horários de almoço e jantar, com músicos nos palcos deslizantes dos Armazéns 1 e 2.

A partir das 16 h, a Bateria da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná fará o cortejo pela orla da Estação, parando na área coberta do Armazém 2 para tocar diversos sambas e sambas-enredo.

A programação na orla prosseguirá às 18 h, com a edição especial do Projeto Pôr do Som, que terá como atração o grupo parafolclórico Ariru Tupã Pará, no recuo entre os Armazéns 1 e 2.

Serviço: Programação artística e cultural na Estação das Docas, dia 1º de janeiro de 2017, das 11 h à meia-noite. Entrada franca.

11h30 às 13 h – Espaço Criança com Tio Ivan – Terminal Fluvial

12h às 15h30 – MPB – Beto Meireles no Palco Deslizante – Armazém 1, e Álvaro Rachid no Palco Deslizante – Armazém 2

16 h às 17h30 – Bateria do Rancho – orla coberta do Armazém 2 e cortejo pela orla

18 h às 19h30 – Projeto Pôr do Som especial – Grupo Ariru Tupã Pará – Recuo entre os Armazéns 1 e 2

20 h às 22h30 – Pop Rock – Júnior Gonçalves no Palco Deslizante – Armazém 1, e Rogério Byron no Palco Deslizante – Armazém 2.