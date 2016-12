Programação terá “Tio Ivan” e “Bateria do Rancho Não Posso Me Amofinar”

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 31 de dezembro, 2016 - 10h40 - Entretenimento

Diferente dos anos anteriores, a Estação das Docas não realizará a sua tradicional queima de fogos durante a virada do ano. No dia 31/12, o complexo funcionará até às 18h. Entretanto, no dia seguinte a Estação irá oferecer uma programação cultural gratuita para todas as idades.

A Estação das Docas irá funcionar normalmente no primeiro dia do ano. A ocasião terá uma programação especial, que começa às 11h30, no Terminal Fluvial, com o palhaço “Tio Ivan”, que vai fazer a diversão da criançada. Em seguida, de 12h às 15h30, as famílias poderão almoçar ao som de MPB dos palcos deslizantes dos Armazéns 1 e 2.

O primeiro grito de carnaval ficará por conta da “Bateria do Rancho Não Posso Me Amofinar” que fará uma animada apresentação na orla da Estação das Docas. Além disto, toda a beleza e encanto da cultura paraense estará representada na edição especial do projeto Pôr do Som. E para finalizar o domingo, terá Pop Rock nos palcos deslizantes das 20h às 22h30.

Serviço- “Tio Ivan” e “Bateria do Rancho Não Posso Me Amofinar”, na Estação das Docas (Castilhos França, s/n)., neste domingo (1º). Hora: 11h às 00h. Contato: (91) 3212-5660. Entrada gratuita