Sebá Tapajós lidera a terceira edição do projeto Street River, que leva artistas visuais para criar obras nas fachadas das casas ribeirinhas

Em 04 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

Enize Vidigal

Da Redação

A maior galeria de arte fluvial ganha novas cores nas ilhas de Belém, é a terceira edição do Street River, projeto do artista visual e grafiteiro Sebastião Tapajós Júnior, o Sebá Tapajós, filho do compositor santareno Sebastião Tapajós. Sebá convida outros artistas de renome nacional e internacional para transformar palafitas de áreas ribeirinhas em paisagens multicoloridas por meio da arte da grafitagem. Nas edições anteriores, a comunidade contemplada foi a do Igarapé Combu e, dessa vez, é a da Paciência, na mesma ilha, que recebe dez artistas, incluindo Sebá, que já estão em contato com os ribeirinhos para iniciar o trabalho neste final de semana.