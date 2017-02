Com a ocupação parcial, trecho da avenida Almirante Barroso ficou congestionado.

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 15h04 - Pará

Desde o início da tarde desta quinta-feira (16), mulheres e familiares de bombeiros e policiais militares voltaram a realizar uma manifestação para exigir melhorias trabalhistas para o servidores estatais. Como protesto, foi realizada uma ocupação parcial da avenida Almirante Barroso, no trecho em frente ao Comando Geral da Polícia Militar, desde às 13h.

Segundo Mary Conceição, esposa e uma das organizadoras das mobilizações, as manifestantes exigem um posicionamento do Governo do Estado. 'Desde sexta-feira (10), não fomos mais atendidas e aguarmos uma audiência com o Governador Simão Jatene', relata. A organizadora informou ainda que não há uma previsão para a liberação da via e o trânsito está congestionado.

Dentre as reivindicações, estão o reajuste salarial, pagamento de auxílio fardamento e medidas de segurança efetivas para os militares.