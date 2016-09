Jogador do Besiktas, que pertence ao clube português, preferiu não se manifestar

Por: Lance!Net

Em 14 de setembro, 2016 - 15h46 - Futebol

Autor do gol que determinou o placar final de Benfica 1x 1 Besiktas, Anderson Talisca teve que passar por uma lamentável situação nas redes sociais. Logo após o jogo em Lisboa, válido pela 1ª rodada do Grupo B da Liga dos Campeões, o atacante viu sua mulher sofrer ataques racistas no Instagram.

Emprestado pelo Benfica ao clube turco, Talisca teve que ler comentários como "Tua filha é uma m... igual que tu macacos", além de ataques como "Foi o Benfica que te tirou da miséria. Devias ter mais respeito seu porco. Tua família tem vergonha da pessoa que és", de um dos agressores.

A mulher do atacante, Ana Paula Ramos, denunciou os ataques em um post na mesma rede social. Procurado pela reportagem do LANCE!, Talisca, que foi chamado de "traidor" em seu perfil, preferiu não se manifestar.