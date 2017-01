A modalidade é uma mistura de rapel com bungee jumping

Em 09 de janeiro, 2017 - 07h41 - Região Metropolitana

Um grupo de 16 esportistas radicais saltou na manhã de ontem da primeira ponte da Alça Viária em um pêndulo humano, esporte conhecido como ‘Rope jumping’. Essa foi a primeira vez que um grupo tão grande de pessoas fez um salto conjunto no Pará. Os 16 participantes, vestindo camisas brancas com as palavras ‘paz mundial’, tentaram chamar a atenção da sociedade e dos governantes para a busca deste direito humano. A modalidade é uma mistura de rapel com bungee jumping.

O instrutor da empresa Universo Radical Treinamentos e Serviços, Francigaleno Figueiredo, 42 anos, foi o idealizador da ação. De acordo com ele, mais importante do que realizar o salto inédito no Pará foi fazer disso um objetivo social. “Estamos vivendo em uma violência tão grande, inclusive, a mídia mostra isso. E através do rope jumping queremos pedir à sociedade e diretamente para os órgãos de segurança para que se faça algo ou se busque uma solução, porque não aguentamos mais tanta violência. Dentro da faculdade, é na porta de trabalho, dentro da própria delegacia, e a segurança maior que temos que é a família está sendo destroçada pela violência”, lamentou.

A empresa faz pelo menos uma vez por mês um salto, mas para a ação de ontem o grupo se preparou por um ano. Para realizá-lo foi necessário calcular diversos fatores e ensaiar como seria a ação dos participantes. “É um sentimento ímpar que eu não tenho palavras para externar. Também é um sentimento de indignação por termos que fazer isso para termos um direito que nos cabe: a paz. E ainda tem um sentimento de fraternidade, de estar dividindo isso com amigos de todos os segmentos”, ressaltou o instrutor.

A corretora de imóveis Ana Campos, 52 anos, é ultramaratonista e participa do rope jumping há um ano com um grupo de amigos. “Hoje a gente é uma família, a gente não se separa, todo mês a gente está aqui saltando, e captando mais pessoas para conhecer este esporte. Porque ainda é meio desconhecido, as pessoas acham que é perigoso, e é um esporte totalmente seguro, o Francigaleno é um profissional internacional, os materiais são todos importados”, disse. A corretora relembra que já foi vítima da violência urbana, durante um assalto em um restaurante em que teve uma arma apontada para a cabeça.

O técnico em eletrotécnica Flávio Santos, 27 anos, pratica esportes radicais há 10 anos, mas foi a primeira vez que participou de um pêndulo humano. “Todos os esportes tem nervosismo e adrenalina. É difícil explicar, é só sentimento, se perder este medo, a gente sabe que vai dar medo, o esporte deixa de fazer sentido, vai ter aquele frio na barriga. Se a gente perder este medo não faz sentido. É melhor ficar em casa”, avalia. Dentre as modalidades que o grupo exercita estão caminhadas em trilhas, skate, patins e bicicleta. “Eu estou muito feliz, não por ser algo histórico. A gente quer dar uma parcela nossa de contribuição. É um momento muito bonito para mim. Quem sabe pode conscientizar e chamar atenção para a paz”, complementou.