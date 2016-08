A partir do dia 4 de setembro, Fernanda Gentil e Flávio Canto assumem o programa ao vivo durante as manhãs de domingo

Por: EGO

Em 29 de agosto, 2016 - 15h16 - Celebridades

Fernanda Gentil e Flávio Canto são os novos apresentadores do "Esporte Espetacular". A partir do dia 4 de setembro, eles assumem o programa ao vivo durante as manhãs de domingo, segundo a Comunicação da Globo.

"Só posso agradecer e desde já me preparar para continuar um trabalho tão bem feito pela Glenda por tanto tempo. Me sinto privilegiada e motivada por um enorme desafio que tenho pela frente. O que muda na verdade é só o nome do programa, porque a dedicação e a vontade de dar certo são as mesmas. Espero que o público goste", disse Gentil.

Na Globo desde 2012, Flávio Canto será parceiro de Gentil na apresentação no programa esportivo. "O ‘Esporte Espetacular’ foi sempre uma fonte essencial de inspiração para a construção dos meus sonhos. Cresci nesse caminho, admirando cada medalha, cada história de superação. Do Joaquim Cruz à Rafaela Silva. Todos me lembram que podemos ir além e conquistar o improvável. Seja dentro ou fora do esporte. Levar essa mensagem através de boas histórias e personagens inspiradores é um privilégio e nossa missão no EE. Glenda e Escobar são minhas referências máximas como apresentadores e seguir com a Fernanda nessa caminhada tão bem sucedida será um baita desafio. Espero que estejamos à altura", disse o ex-atleta.

De acordo com a Comunicação da emissora, Glenda Kozlowski se dedicará às reportagens e quadros especiais e às narrações de eventos ao vivo. Já Alex Escobar assume a apresentação do "Globo Esporte" no Rio de Janeiro e segue paralelamente na função de narrador.