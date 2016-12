A festa, em uma casa de eventos, foi para celebrar o nascimento de Jesus

Durante todo o mês de dezembro, os pacientes do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, têm tido uma intensa e emotiva programação de Natal. Uma dessas festas teve um ingrediente especial. O trecho “muitos anos de vida” da conhecida canção de “Parabéns pra você!” não foi só uma força de expressão na festa de confraternização das crianças e adolescentes em atendimento ambulatorial na unidade.

'Hoje, ela aqui é uma vitória! Eu agradeço muito pelo tratamento, pelos médicos. Eu sou grata ao hospital. É graças a ele que eu consigo ver de novo o sorriso da minha filha, consegui ter essa esperança de volta', a declaração da mãe Deisiane Santos acontece em uma data especial, a menina R.S completou seis anos esse mês de dezembro.

Quem também teve motivos a mais para celebrar foi a mãe do adolescente P. L., que no dia 22/12 completou 17 anos. “Quando soube da doença foi o momento mais difícil da minha vida. Mas hoje eu só tenho a agradecer. As pessoas que acolheram a gente no hospital foram escolhidas por Deus”, disse a mãe dele, Ilmanete Navegantes.

A passagem do tempo também marca um momento importante na história do Hospital Oncológico. “Há um ano abrimos as portas para receber os nossos primeiros pacientes. Ver o quanto eles são guerreiros, que diariamente estão com a gente, na mesma luta, nos dá energia e a certeza de que a união dos nossos esforços está nos levando ao caminho certo. Esse momento aqui é uma amostra do que construímos nesse um ano de funcionamento e que deve ser celebrado com eles”, refletiu a diretora de Apoio, Stéphanie Valdivia.

Francisco Tabosa, dono do Tatoo Park, ofereceu os mil metros quadrados da casa de eventos para a realização da festa. “Hoje é um dia especial, é um momento da gente proporcionar um alivio nessa batalha que não é fácil. E eu só tenho a agradecer”, resumiu.

Teve distribuição de brinquedos, brincadeiras, teatro e uma releitura da Natividade encenada por alunos da classe Hospitalar. A festa foi realizada na última quinta-feira (22), mas até o dia 29 deste mês a programação de eventos da unidade será toda dedicada ao Natal.