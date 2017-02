As apresentações são realizadas nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro

Por: Redação ORM News

Em 09 de fevereiro, 2017 - 10h49 - Teatro

O poeta Max Martins foi inspiração para o espetáculo 'Marahu', que entrelaça as linguagens teatrais, musicais e das artes visuais, através da técnica dos viewpoints, que é um sistema de improvisação de cenas, a partir da articulação do próprio corpo do artista. Marahu recebeu o prêmio de Produção e Difusão Artística 2016, da Fundação Cultural do Pará.

Toda a linguagem corporal utilizada pelos atores e atrizes foi trabalhada a partir das poesias de Max Martins. Assim, o parnasianismo, a influência da cultura oriental e o erotismo são pontos marcantes durante o espetáculo.

A montagem será apresentada pela companhia de teatro Madalenas, novamente, nesta quinta-feira (9), assim como na sexta-feira (10) e no sábado (11), no Centro Cultural Sesc Boulevard, às 19h.

Serviço: Espetáculo Marahu

Data: 09, 10 e 11/02

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Sesc Boulevard (Travessa Boulevard Castilho França, 522 - Campina)

Classificação: 14 anos

Duração: 50 minutos

Valor: Entrada franca