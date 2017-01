Grupo Engrenagem se apresenta no Sesc, neste domingo (15)

Por: Guiart

Em 15 de janeiro, 2017 - 11h38 - Entretenimento

O Centro Cultural Sesc Boulevard recebe o Espetáculo de Teatro Infantil “Brincanças”, do Grupo Engrenagem. A peça retrata a relação vivida por dois palhaços de personalidades completamente diferentes. A apresentação é neste domingo (15), no Sesc Boulevard (Boulevard Castilho França, 522/523), às 11h. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes da apresentação.

No enredo, Dois de paus é um palhaço antipático, mandão e correto. Ele quer sempre ser o centro das atenções e adora brincar com todos. Lilica Tricia Tri Tri é uma palhaça carinhosa, atrapalhada e muito amorosa que não mede esforços para atrair atenção de todos, uma vez que deseja que todas as pessoas do mundo sejam suas amigas. Pura de coração e com uma ingenuidade que muito não se ver hoje em dia, é louca por doces e adora brincar.

O mundo de diversas atividades cotidianas são brinquedos e brincadeiras para esses palhaços. Ao desdobrar do espetáculo coisas simples como conhecer um amigo novo, o primeiro amor, competição em jogos e cozinhar vão tornando-se grandiosas cenas de palhaço onde até o contra regra “Zecão” quer mostrar que sabe brincar.