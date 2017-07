Por: Portal ORM

Em 25 de julho, 2017 - 12h12 - Entretenimento

O espetáculo “Eu só queria ser um artista amado e respeitado pelo Brasil”, com o ator paraense Murilo Couto, será apresentado nos dias 05 e 06 de agosto, às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa.

- O ganhador terá direito a um par de ingresso, que será retirado na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo.

- O ingresso sorteado é para a sessão de domingo (06), às 20h.

- O sorteio será divulgado no domingo (06), às 14h.