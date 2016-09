Projeto tem entrada franca em Belém e Castanhal

Por: Redação ORM News com informações do Sesc

Em 15 de setembro, 2016 - 09h07 - Entretenimento

O Serviço Social do Comércio, trás de volta o projeto nacional do Sesc, Palco Giratório, que no mês de setembro trás o espetáculo Beneditas com a Cia Sino, da Bahia. O evento acontece em Belém, neste sábado (17), e em Castanhal e terça-feira (20). As apresentações são às 19h, tem entrada franca e a classificação é 12 anos. O projeto tem como objetivo trazer espetáculos teatrais e oficinas de artes cênicas a todos os estados brasileiros.

No palco, Benedita, uma velha mulher que chega numa encruzilhada, limite de seus horizontes. Ela carrega uma gigantesca trouxa na cabeça. Em meio aos panos que traz, existem roupas sujas de cores vivas. Benedita conta a historia dessas indumentárias especiais - peças que marcaram sua vida centenária de perdas, encontros, afetos, maledicências, tragédias, risos, dores. Sua apresentação é um ritual de passagem que passeia entre o trágico e o cômico para a construção de uma personagem genuinamente brasileira. Uma mulher-mito, contadora de histórias, lavadeira-curandeira-bruxa-feiticeira, em seu limite de vida. Com uma declarada relação com o misticismo e com o indizível ela perpassa o curandeirismo e a espiritualidade. Benedita tece destinos através dos casos que conta, relatando uma história arquetípica e mitológica. Em Belém o espetáculo acontece no dia 17/09, às 19h, no Centro Cultural Sesc Boulevard. Já em Castanhal, a apresentação será no dia 20/09, às 19h, no Auditório Henriqueta Honoratte, Catedral Santa Maria Mãe de Deus.

Em paralelo ao espetáculo, o grupo ainda ministrará no dia 18/09, às 10h30, no Sesc Boulevard, o pensamento giratório com o tema “Cultura e Arte - Benedita(s) em toda parte”, que tem como ponto de partida, uma mesa de diálogo que terá duas frentes norteadoras: A Preservação do Patrimônio Imaterial Cultural e a discussão do processo criativo do espetáculo BENEDITA que mergulha nas tradições orais e na cultura popular para o desenvolvimento da peça. Nesse sentido, será convidado algum pensador ou estudioso dessa ara que ajudará a entender os aspectos desse contexto em paralelo com o que é refletido pelo ator e autor da peça, de Bruno de Sousa.

Grupo- A Cia. Sino surgiu em 2011 (Salvador) com a montagem do solo Benedita, de Bruno de Sousa. O artista, bacharel em Artes Cênicas pela UFBA, traz uma experiência cênica autônoma, desde os aspectos criativos artísticos até os meios de produção. Através de parcerias e diálogos com outros artistas e grupos, o espetáculo já fez diversas temporadas em Salvador (BA) e no Rio de Janeiro (RJ), participações em mais de 20 festivais nacionais, recebeu 18 prêmios e mais de 30 indicações.

Palco Giratório- Ao longo de seus 19 anos de existência, o Palco Giratório se consolidou no cenário cultural levando uma grande variedade de gêneros e linguagens artísticas para um público diversificado de mais de 4.5 milhões de pessoas.

Ao todo, já foram 7.696 apresentações com 253 grupos de teatro de rua, circo, dança entre outras linguagens artísticas - em instalações do Sesc, praças e outros espaços urbanos. Mais do que entretenimento, essa iniciativa tem como objetivo não só a troca de experiências e vivências entre os artistas, mas também a difusão de montagens regionais pelo país afora, além de criar oportunidades de inserção de artistas, produtores e técnicos no mercado de trabalho.

Neste ano, vinte companhias participam do Palco Giratório em todo o país. Ao todo serão 728 apresentações artísticas (todas gratuitas), 1.325 horas de oficinas teatrais e passagem por 145 diferentes cidades. “Há 19 anos que o Palco Giratório cumpre a função de disseminar as artes cênicas, em diferentes manifestações e linguagens culturais. Trabalhamos a arte e a cultura em sentido amplo, apresentando desde a tradição mambembe, normalmente vinculada a gerações anteriores de atores que percorriam o Brasil, até espetáculos contemporâneos”, destaca Márcia Rodrigues, Gerente de Cultura do Departamento Nacional do Sesc.

Já consolidado no cenário cultural brasileiro, o Palco Giratório apresenta espetáculos simultâneos, percorrendo todos os estados brasileiros e contribuindo para uma política de descentralização e difusão das produções cênicas no país. A cada ano, novos grupos teatrais são avaliados para entrar no projeto, em um trabalho que envolve técnicos da área de cultura do Sesc em todo país.

Além das apresentações principais, o evento conta com atividades paralelas junto ao público, como o Pensamento Giratório, espaço aberto ao público para reflexão e discussão sobre o trabalho e pesquisa dos grupos itinerantes; as Aldeias, mostras locais de artes cênicas e outras manifestações culturais, além de Oficinas e Intercâmbios, encontros de grupos locais com os grupos integrantes do circuito para troca de ideias.

Serviço:

Centro Cultural Sesc Boulevard

Palco Giratório - Espetáculo “Benedita”, com Cia Sino (BA).

Data: 17/09

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Pensamento Giratório - “Cultura e Arte - Benedita(s) em toda parte”

Data: 18/09

Horário: 10h30

Local: Centro Cultural Sesc Boulevard (Boulevard Castilho França, 522/523)

Sesc em Castanhal

Palco Giratório - Espetáculo “Benedita”, com Cia Sino (BA).

Dia: 20/09/2016

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Local: Auditório Henriqueta Honorante - Catedral Santa Maria Mãe de Deus (Av.Transcastanhal esquina com Barão do Rio Branco, s/º - Bairro: Cristo Redentor). Informações: (91) 3224-5654 (Centro Cultural Sesc Boulevard)//(91) 3721-2294 (Sesc em Castanhal) .Entrada Franca