LÚGUBRE - Companhia Paraense de Potoqueiros lança sua primeira montagem no palco

A Companhia Paraense de Potoqueiros, formada por alunos e ex-alunos da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (Etdufpa) apresenta de hoje a domingo, seu primeiro espetáculo “Lúgubre”. A encenação, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, terá sessões hoje, às 20h e no sábado e domingo às 18h e 20h. A montagem é encenada por nove atores que dão vida a personagens dramáticos em situações de conflitos sociais.