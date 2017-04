PALESTRA: Edda Ugolini e Gizella Luglio ensinam a detalhes para uma festa inesquecível

Em 26 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

Foi dada a largada para o Casando 2017, evento que reunirá de 19 a 21 de setembro, no Hangar, todo um leque de produtos e serviços de qualidade para um casamento inesquecível. Por ser o momento em que os noivos concretizam o sonho acalentado a dois, o casamento requer todo um planejamento de detalhes, e essa característica estrutural do evento foi o assunto de duas especialistas, ontem à noite, no Privilege Restô, em Batista Campos, no primeiro momento do Casando 2017. O evento é uma promoção de O LIBERAL, por meio da Revista Troppo, e tem a organização de Fátima Petrola e Lilian Almeida.

Sobre a organização do casamento, convidados ouviram explanação a cargo de Edda Ugolini e Gizella Luglio, da Boutique de 3, uma das empresas de referência na realização desse tipo de evento. Gizella e Edda falaram sobre assuntos como lista de convidados; budget (planilha de itens e valores); escolha de fornecedores; decoração - planta baixa da decoração do evento e fluxo de serviços; impressos; buffet e bebidas; roteiro da cerimônia, da festa, de fotos, controle de bebidas, briefing muscial DJ; serviços de apoio e roteiro de fechamento.