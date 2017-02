COMPROMISSO: Temas criados para este ano estão sendo guardados para o próximo Carnaval

Por: Da Redação

Em 20 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Escolas de samba e agremiações de Belém, mesmo sem o desfile oficial, aproveitaram todo o trabalho preparado para este ano levando-o para as ruas, junto com as comunidades. Para algumas, as festas foram quase protestos. Outras encararam os eventos deste domingo como cumprimento do compromisso maior dos grupos: promover o Carnaval. A população é que gostou, pois teve mais perto de casa quase tudo o que seria apresentado na Aldeia Amazônica.

A escola Rancho Não Posso Me Amofiná foi do Portal da Amazônia até a própria sede, na Rua Honório José dos Santos, com toda a estrutura que seria usada na semana passada, quando deveria ter acontecido o desfile oficial da capital, menos os carros alegóricos.