Direção vai criar conselho com pais e criar cadastro para monitorar quem entra e sai da escola

Por: Redação ORM News

Em 06 de setembro, 2016 - 16h35 - Belém

Uma reunião entre pais e mães de alunos e a direção da escola estadual de ensino fundamental Santo Afonso, no bairro do Telégrafo, em Belém, definiu estratégias para o funcionamento da unidade. O encontro aconteceu após a morte do estudante Eduardo Cordeiro, 12 anos, morto em decorrência de uma hemorragia interna.

O menino deu entrada no Pronto Socorro Municipal da 14 de Março com vários sinais de agressão sofridas dentro da escola Santo Afonso. Entre as medidas estabelecidas na reunião está a criação de um sistema de identificação reforçado de quem entra e sai da unidade de ensino. A direção vai providenciar um cadastro dos responsáveis por buscar os filhos na escola.

Os estudantes também passarão a ter uma carteira escolar e serão monitorados por dois servidores nos ambientes da escola. O conselho escolar também será reestruturado. A direção propôs ainda a formação de um conselho de pais para tratar de projetos pedagógicos e esportivos.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que mantém atendimento psicossocial à comunidade escolar em parceria com a Fundação Pro Paz. A ouvidoria do órgão apura as circunstâncias da morte de Eduardo Cordeiro.